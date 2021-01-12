МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Даже простое яблоко в качестве перекуса способно спровоцировать развитие сахарного диабета, если не выдерживается достаточный интервал между приемами пищи. Об этом пишет Ridus.ru со ссылкой на мнение врача-диетолога Анны Коробкиной. Ученые выяснили, какая диета может защитить от коронавируса

Она рассказала, что "кусочничество — плохая привычка, когда организм вынужден все время вырабатывать инсулин. Позавтракали, через час приехали на работу и решили даже яблочко съесть. Потом через некоторое время еще кофе с печеньками вместе с коллегами. Потом обед — и еще что-то пожевали и так далее. Получается, мы перекусываем почти каждый час".

По словам врача-диетолога, "таким образом, постоянно повышается уровень глюкозы в крови, и организм вынужден выделять инсулин для того, чтобы держать нормогликемию (нормальное содержание глюкозы в крови). И, собственно, у каждого органа есть свой резерв, и когда он будет истрачен — никто не знает".

Коробкина подчеркнула необходимость делать промежутки в приемах пищи от трех часов и более, чтобы уровень глюкозы оставался стабильным. Она отметила, что самый оптимальный вариант — это делать перерыв от трех до пяти часов. "Дробное питание строится на принципе, когда уровень глюкозы поднимается, вырабатывается инсулин, он начинает плавно снижаться, выделяет энергию все это время, и это происходит в течение трех-пяти часов", — объяснила врач-диетолог.

Помимо этого, Коробкина порекомендовала внимательно следить за составом употребляемых продуктов. Искать те, в которых будет отсутствовать сахар. Ведь, по ее словам, по вкусу всегда понятно, есть сахар или нет, однако иногда содержание сахара в продуктах не очевидно. Так, например, много скрытого сахара есть в молочных продуктах.