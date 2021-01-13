МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Итоги своего исследования они разместили на сайте EurekAlert. Ученый объяснил, как мутации коронавируса могут сказаться на вакцине

По мнению специалистов, за десять лет вспышка SARS-CoV-2 перейдет от пандемии к эндемической и будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями. Затем эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Пожилые люди все еще могут заразиться, но у них будет иммунная защита от тяжелого течения.

Ученые также отметили, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда вирус станет эндемическим, широкомасштабная вакцинация уже не потребуется. Но сейчас вакцинирование необходимо, поскольку вакцины помогут снизить тяжесть заболевания и сформируют массовый иммунный ответ. Именно от этого будет зависеть, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.

Возможно, считают авторы, вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп. Кто это будет — пожилые люди или, наоборот, дети, — можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания, делают вывод ученые.