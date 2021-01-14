МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что 2021 год в плане ковидной заболеваемости окажется еще тяжелее, чем 2020. Представители отметили, что скорость заражения населения планеты ускорилась из-за холода и сезонных явлений. Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.

По словам представителя ВОЗ, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове предупредила о том, что после праздников "ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше". При этом она отметила, что сейчас существует много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей коронавируса.