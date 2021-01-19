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Ученые назвали три "глазных" симптома COVID-19
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Английские специалисты пришли к выводу, что некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение новой коронавирусной инфекцией. Результаты работы опубликованы ... ПРАЙМ, 19.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Английские специалисты пришли к выводу, что некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение новой коронавирусной инфекцией.
Результаты работы опубликованы статье ученых университета Англия Раскин в журнале British Medical Journal.
Ученые проанализировали самоотчеты 83 пациентов с коронавирусом.
Оказалось, что испытуемые после заражения жаловались на следующие симптомы, связанные с органами зрения, а именно:
- на боль в глазах — 17%,
- еще 16% жаловались на зуд в области глаз.
В то же время у всех добровольцев эти симптомы появлялись после основных, таких как кашель, потеря обоняния или лихорадка. Продолжались "глазные" симптомы менее двух недель.
По мнению ученых, наличие перечисленных симптомов не обязательно свидетельствует о заражении COVID-19. При этом даже они — повод незамедлительно обратиться к врачу.