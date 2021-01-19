МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Английские специалисты пришли к выводу, что некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение новой коронавирусной инфекцией. Врач раскрыла, что будет с коронавирусом в России весной и летом

Результаты работы опубликованы статье ученых университета Англия Раскин в журнале British Medical Journal.

Ученые проанализировали самоотчеты 83 пациентов с коронавирусом.

Оказалось, что испытуемые после заражения жаловались на следующие симптомы, связанные с органами зрения, а именно:

на светобоязнь — 18%



на боль в глазах — 17%,

еще 16% жаловались на зуд в области глаз.

В то же время у всех добровольцев эти симптомы появлялись после основных, таких как кашель, потеря обоняния или лихорадка. Продолжались "глазные" симптомы менее двух недель.

По мнению ученых, наличие перечисленных симптомов не обязательно свидетельствует о заражении COVID-19. При этом даже они — повод незамедлительно обратиться к врачу.