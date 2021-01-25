МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Антитела к новой коронавирусной инфекции могут сохраняться дольше в случае, если фрагменты вируса останутся в кишечном тракте человека, пишет URA.RU со ссылкой на профессора вирусологии, автора книги "Вирусолог: цена ошибки" Александра Чепурнова.

"Наличие вирусных материалов в кишечном тракте может стимулировать длительную наработку антител, потому что там очень много иммунокомпетентных узлов. Для иммунного ответа всегда нужен раздражитель, против которого вырабатываются антитела. Это происходит независимо от того, в инфекционной форме он или представляет собой фрагменты антигена", — пояснил Чепурнов.

В свою очередь бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев отметил, что есть и другие факторы, влияющие на выработку антител к COVID.Он подчеркнул, что сохранение антител зависит от наследственной иммунной системы человека.

"Если человек переболевает с явными клиническими проявлениями, средневыраженной интоксикацией, антитела держатся дольше", — рассказал врач.