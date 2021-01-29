МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Согласно промежуточным данным, которые были обнародованы в ходе третьей фазы клинических испытаний, вакцина Johnson&Johnson против COVID-19 оказалась на 66% эффективна в предотвращении умеренной и тяжелой коронавирусной инфекции. Эту информацию опубликовало издание Financial Time.

Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за того, что легкие случаи COVID-19 не были включены в исследование. Вакцина продемонстрировала некоторую защиту и против варианта 501.V2, который впервые появился в Южной Африке, хотя в проведенных там испытаниях эффективность составила 57%.

В испытании участвовало почти 44 тысячи человек. Всего было зарегистрировано 468 симптоматических случаев Covid-19, которые имели место как в группах, получавших плацебо, так и в группах, получивших вакцину. Раскрывается, что эффективность вакцины против только тяжелых случаев составила 85%. Также сообщается, что защита была одинаковой для всех возрастных групп, включая людей старше 60 лет.

Компания намеревается подать заявку на разрешение на использование вакцины в начале февраля.