МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности некоторых видов биологически активных добавок (БАДов) в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости. Мясников заявил о "стене абсолютного непонимания" лечения COVID дома

По словам специалиста, некоторые подобные препараты содержат в себе гормоны и запрещенные вещества. Он привел в пример случай со своим знакомым, который пытался похудеть с помощью таких таблеток. Однако в результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали наркотическое вещество. "Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом", — заметил Мясников.

Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Помимо этого, врач подчеркнул, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.

Мясников призвал быть очень внимательными с биологически активными добавками.