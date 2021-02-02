МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Те, кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции, после процедуры могут почувствовать симптомы, схожие с теми, которые проявляются при гриппе, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", — отметила врач.

Она добавила, что после прививки редко поднимается температура выше 38 градусов.

Эксперт также допустила прием лекарств, чтобы сбить такую температуру.

"Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — рассказала медик.

Драпкина пояснила также, что побочные эффекты от прививки обычно держатся только первые сутки после вакцинации. Она призвала не опасаться их и "не бежать никуда за помощью".