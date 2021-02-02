МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ меньше 17 тысяч (16 643) впервые с 28 октября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1597 (9,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 884 730 случаев заболевания. Темп прироста 0,43%.Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 701, Санкт-Петербурге — 1 484, Подмосковье — 1 053.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1 701, 2. Санкт-Петербург — 1 484, 3. Московская область — 1 053", — говорится в сообщении.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,01%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 22 372 человека после COVID-19, за все время — 3 340 545. В частности, в Москве выписаны после лечения коронавируса 5012 человек, Санкт-Петербурге — 1924, Подмосковье – 1020.

СМЕРТНОСТЬ

За сутки в России подтверждены 539 смертей с COVID-19, 74 из них в Москве, за все время в стране умерли 74 158 человек с заболеванием.

"За последние сутки подтверждены 539 смертей… За весь период по России умерли 74 158 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 65, Подмосковье — 38. Общее число смертей с COVID-19 в столице выросло до 13 569.