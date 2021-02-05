МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ученые Университета Вирджинии создали новый экспериментальный коктейль из антител, который эффективен на 100% в блокировании симптоматической инфекции COVID-19 у людей, подвергшихся воздействию коронавируса. У бессимптомных носителей вируса инфекция проходит за неделю. О новом средстве сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

В ходе проведения клинических исследований ученые поставили своей целью выяснить, смогут ли антитела предотвратить заражение COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию, но еще не заболели. В испытании приняли участие 400 человек, при этом из 186 добровольцев, получивших антитела, ни у кого не развился симптоматический COVID-19. В группе из 223 человек, получавших плацебо, симптомы развились у восьми человек.

Бессимптомные инфекции зафиксировали у 15 реципиентов антител и у 23 реципиентов плацебо. Общая частота инфекций, включая как симптоматические, так и бессимптомные инфекции, была примерно на 50 процентов ниже в группе, получавшей антитела. У заболевших пиковая вирусная нагрузка была в 100 раз выше, чем у тех, кто получал антитела. Сама болезнь длилась у них 3-4 недели в 40% случаев, а в группе антител инфекция прекратилась через семь дней после заражения.

Отмечается, что коктейль не является вакциной, поэтому он не обеспечит долговременного иммунитета.