2021-02-06T05:01:00+03:00
2021-02-06T08:00:39+03:00
2021-02-06T05:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210206/832982122.html
Эксперт сказал, когда может наступить третья волна пандемии
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию... ПРАЙМ, 06.02.2021
новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83296/92/832969261.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83296/92/832969261.jpg
https://1prime.ru/images/83296/92/832969260.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83296/92/832969260.jpg
https://1prime.ru/images/83296/92/832969248.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83296/92/832969248.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210127/832911276.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты", — сказал Тавадян.