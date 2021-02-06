МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Недосып может стать причиной необоснованной тяги к сладкому и переедания. Об этом заявили ученые после проведенного исследования, сообщает "Политика сегодня".

Отмечается, что чаще всего этим грешат люди, работающие по ночам. Нехватка сна оказывает прямое влияние на эндоканнабиноидную систему мозга, которая отвечает за обонятельную функцию. Диетолог объяснила, кому противопоказано употребление сыра

Американские ученые провели эксперимент с участием группы добровольцев. Часть людей попросили в течение месяца спать ночью 8 часов, а другую группу — всего 4 часа. В итоге у группы испытуемых с постоянным недосыпом был повышен уровень сети молекул, влияющих на эндоканнабиноидную систему. Даже при отсутствии чувства голода они выбирали исключительно высококалорийную пищу.

Исследователи продолжили испытание и стали отслеживать при помощи МРТ активность той части коры головного мозга, которая отвечает за восприятие запахов. Им удалось доказать, что у людей с нехваткой сна мозг намного активнее реагировал на запахи пищи, хотя человек не был голоден. Это показало прямую связь между работой мозга и тягой к сладкой калорийной пище. Чем меньше человек отдыхает, тем сильнее желание подкрепиться сладостями.