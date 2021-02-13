МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может быть и в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Коронавирус побудил россиян заправляться не выходя из машины

"Потребность во временной медикаментозной корректировке обычно возникает после сильный потрясений, смены работы, потерь в семье и тому подобных событий. Пандемия предоставляет все это в избытке, поэтому в США отмечается всплеск обращений за психиатрической помощью. Подчеркну, что это не новые диагнозы "большой психиатрии" — типа шизофрении, или маниакально-депрессивного синдрома. Это "временные" трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи" — сказала Баранова.

Она отметила, что в России, скорее всего, ситуация похожая. Однако в России не так принято лечить "временные" психологические проблемы медикаментозно, но это не значит, что людям легче их переживать.

Баранова напомнила, что, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, а 3% людей нуждаются в этом постоянно. Это депрессии, биполярные расстройства и тп.

Как пояснила Баранова, тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус является триггером для проявления тревожности, а переживать человек может из-за чайника на плите.