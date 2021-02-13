МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может быть и в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Потребность во временной медикаментозной корректировке обычно возникает после сильный потрясений, смены работы, потерь в семье и тому подобных событий. Пандемия предоставляет все это в избытке, поэтому в США отмечается всплеск обращений за психиатрической помощью. Подчеркну, что это не новые диагнозы "большой психиатрии" — типа шизофрении, или маниакально-депрессивного синдрома. Это "временные" трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи" — сказала Баранова.
Она отметила, что в России, скорее всего, ситуация похожая. Однако в России не так принято лечить "временные" психологические проблемы медикаментозно, но это не значит, что людям легче их переживать.
Баранова напомнила, что, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, а 3% людей нуждаются в этом постоянно. Это депрессии, биполярные расстройства и тп.
Как пояснила Баранова, тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус является триггером для проявления тревожности, а переживать человек может из-за чайника на плите.
https://1prime.ru/health/20210213/833034924.html