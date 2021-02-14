МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Примерно половину от общего числа подтвержденных случаев инфаркта миокарда связывают с так называемыми "тихими" приступами. Об этом сообщил сайт АиФ.ru со ссылкой на комментарий врача-кардиолога Консультативно-диагностического отделения ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Галины Лазаренко.

Она отметила, что опасность "тихих" приступов в том, что человек не обращается вовремя к врачу и не получает своевременного лечения. Обычно перенесенный инфаркт в таких случаях выявляется через месяцы и даже годы. При этом на подобные приступы приходится примерно половина от общего числа подтвержденных случаев инфаркта миокарда, говорит кардиолог. И все инфаркты оказывают непосредственное воздействие на состояние мышцы и ее работу. Доктор Мясников рассказал о приближении новой пандемии

СИМПТОМЫ "ТИХОГО" ИНФАРКТА

Лазаренко объяснила, что симптомами "тихого" инфаркта могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца (учащенное неритмичное сердцебиение). Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее). При этом, как отмечает кардиолог, за некоторое время до развития инфаркта, вне зависимости от того, типичный это приступ или "тихий", могут появиться или даже участиться, если были ранее, приступы стенокардии. "В отличие от болевых ощущений и дискомфорта, не связанных со снижением кровоснабжения сердца (остеохондроз, заболевание желудка, зубная боль), такие приступы всегда связаны с физической нагрузкой или выраженным психоэмоциональным стрессом", — подчеркнула она.

Кардиолог также отметила, что существует ряд признаков, которые должны насторожить человека и заставить обратиться к врачу. "Если вдруг появились слабость, повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, дискомфорт в области сердца, не проходящий в течение нескольких минут, то данные симптомы — это повод обратиться к врачу. В этих случаях лучше перестраховаться и уточнить причину появившихся жалоб", — подчеркнула она. Выявлена повышающая риск заражения коронавирусом хроническая болезнь

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?

В группе риска по развитию такой патологии Лазаренко выделяет следующие категории людей:

людей с избыточной массой тела;

тех, кто страдает повышенным артериальным давлением;

курящих;

тех, у кого диагностирован сахарный диабет;

страдающих нарушениями липидного обмена;

тех, у кого низкая физическая активность;

людей, страдающих от частых стрессов.

"Данные факторы являются модифицируемыми, а значит, люди могут на них повлиять и минимизировать риск заболевания", — напомнила кардиолог.

Лазаренко добавила, что в группе риска также есть и представители, рискующие получить "тихий" инфаркт по независящим от них причинам. К ним относят:

мужчин — по статистике, "тихий" инфаркт миокарда у мужчин встречается в 5 раз чаще, чем у женщин;

людей старше 40 лет;

людей с наследственной предрасположенностью;

людей, которые ранее уже перенесли инфаркт.

КАКОВА ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТА?

Лазаренко выделила пять мероприятий, которые позволят снизить риск "тихого" инфаркта: