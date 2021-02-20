МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 953, до 4 151 984, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 —12 953 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 325 (10,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 151 984 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,3%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1623, Санкт-Петербурге — 1092, Подмосковье — 690.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области — 3, Чукотском автономном округе — 2, Ненецком автономном округе — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,03%, 2. Еврейская автономная область — 0,07%, 3. Ненецкий автономный округ — 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 17 484 человека после COVID-19, за все время — 3 697 433. В частности, в Санкт-Петербурге выписано 2 696 человек, в Москве — 2 041, в Подмосковье — 603.

За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом.

В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 52, Подмосковье — 30.