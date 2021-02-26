МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Часто люди, когда у них просто плохое настроение или не задался день, склонны думать, что у них депрессия. Однако, рассказала психолог Ольга Коротина-Гессе в беседе с 5-tv.ru, они даже не догадываются, насколько серьезным заболеванием считается диагностированная депрессия.

Это заболевание часто требует медицинского вмешательства, отметила специалист.

Врач перечислила признаки, которые сигнализируют о наличии депрессии.

"Для того, чтобы определить у себя признаки депрессии, необходимо обратить внимание на следующие факторы: во-первых, вы начинаете наблюдать, что ваше настроение снижается. Вроде причины никакой нет, а настроение снижается", — пояснила Коротина-Гессе.

Она добавила, что первым "звоночком" может стать сниженное настроение, за ним может последовать состояние уныния. Именно в такие моменты человек начинает ощущать себя безнадежным и перестает видеть в жизни смысл.

Также эксперт порекомендовала начать следить за концентрацией внимания. Если она снижена — это второй признак депрессии.

Не стоит забывать и о замедленности движений: это тоже симптом депрессии.

В заключение она советует всем внимательно следить за своим ментальным состоянием. Если вы начали замечать у себя перечисленные выше признаки, то необходимо обратиться к психологу или психотерапевту.