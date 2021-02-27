МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Существует широко распространенное мнение, что в сырых овощах содержатся витамины, которые при приготовлении могут разрушаться. Это, разумеется, верно. Однако и у этого правила есть исключения. Об этом рассказала "Российской газете" врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. Диетолог назвала овощи и фрукты, способные отбелить зубы

Например, витамин С в большом количестве содержится в сырой капусте. И он при тепловой обработке разрушается. Однако в сыром состоянии капуста (особенно белокочанная) часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде такой эффект существенно ниже.

"Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты", — пояснила врач.

По ее словам, все овощи в сыром виде не рекомендованы людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения.​ Если у вас есть такие заболевания, следует сделать выбор в пользу приготовленных овощей и фруктов — тушеных, отварных и запеченных. Здесь можно привести в пример печеные яблоки, тыкву, овощное рагу. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

Помимо этого, в ряде овощей также содержатся вещества, которые гораздо лучше усваиваются в приготовленных ​ блюдах. Например, в томатах содержится ликопин.

"В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров.​ Можно предположить, что, если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше. Но нужно знать: чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться. Исследования показывают, что повышение температуры более 100°С и ее воздействие дольше 30 минут приводит к снижению содержания ликопина на 40%", — отметила Бурляева.

Она добавила также, что ликопин содержится и в других плодах, имеющих красный цвет — ​ например, в грейпфрутах и арбузах.​