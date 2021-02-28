МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что употребление сладкой газировки способствует росту жира в районе талии и сильно затрудняет процесс похудения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание Express.

В рамках эксперимента у более 2500 добровольцев измеряли уровень абдоминального жира с помощью компьютерной томографии. Иммунолог назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Отмечается, что у тех людей, которые ежедневно пили сладкие напитки, уровень висцерального жира был на 10% выше по сравнению с теми, кто не имеет такой привычки, отметили исследователи из Гарвардской медицинской школы.

Доктор Луиза Вайзман в беседе с Express подчеркнула, что употребление сладких напитков (в том числе, чая с сахаром) — верный способ обзавестись большим животом в короткие сроки. Помимо исключения продукта следует ежедневно практиковать физические нагрузки в течение 30 минут, отметила доктор.

Вайзман уточнила, что это может быть кардио, например, быстрая ходьба и бег трусцой, а также тренировки с отягощениями. Примеры тренировок с отягощениями включают приседания, выпады, отжимания и планку.

Она также рассказала о доказанных наукой способах избавиться от висцерального жира. А именно: употребление цельнозерновых продуктов, еды с высоким содержанием клетчатки, полезных жиров (оливковое масло, красная рыба, авокадо), хороший сон, минимизация алкоголя.