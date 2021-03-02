МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в РФ наименьшее с 4 октября и составляет 10 565, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не привился от COVID

Согласно статистике штаба, 4 октября в стране было зарегистрировано 10 499 новых случаев коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 268 215 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 10 565 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1069 (10,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1277, Санкт-Петербурге — 937, Подмосковье — 617, наименьшее — в Еврейской автономной области — 4, Туве — 4, Чукотском автономном округе — 1. За сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе.

Подтверждена 441 смерть с COVID-19, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге скончались по 49 человек, в Подмосковье — 34. За все время в России от коронавируса скончались 86 896 человек, сообщили в оперштабе.

Выписаны 14 966 человек, из них 2659 в Санкт-Петербурге, 1796 Москве, 575 в Подмосковье. За все время по выздоровлении после COVID-19 выписаны 3 838 040.