МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 10 595, в том числе выявлено активно 1228 (11,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 322 776 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%. Врачи сказали, когда произойдет рост заболеваемости COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1534, Санкт-Петербурге — 968, Подмосковье — 773, наименьшее — в Магаданской области и Еврейской автономной области — по пять, Ненецком и Чукотском автономных округах — по три. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве — 0,04%, говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 11 576 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 1417, Санкт-Петербурге — 1402, Подмосковье — 547. За все время выписаны по выздоровлении 3 911 924.

Подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 89 094. За сутки в Москве скончались 47 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Подмосковье — 28.