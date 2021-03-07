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https://1prime.ru/health/20210307/833183891.html
В России зафиксировано 10 595 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 10 595, в том числе выявлено активно 1228 (11,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... ПРАЙМ, 07.03.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 10 595, в том числе выявлено активно 1228 (11,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 322 776 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1534, Санкт-Петербурге — 968, Подмосковье — 773, наименьшее — в Магаданской области и Еврейской автономной области — по пять, Ненецком и Чукотском автономных округах — по три. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве — 0,04%, говорится в сообщении.
За сутки в РФ выписаны 11 576 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 1417, Санкт-Петербурге — 1402, Подмосковье — 547. За все время выписаны по выздоровлении 3 911 924.
Подтверждены 368 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 89 094. За сутки в Москве скончались 47 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Подмосковье — 28.