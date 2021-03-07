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Диетолог назвал продукты, которые полезно есть перед сном
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Существует распространенное мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира. Как сообщает "Российская газета", доктор медицинских наук,... ПРАЙМ, 07.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Существует распространенное мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира. Как сообщает "Российская газета", доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков считает это заблуждением. Об этом он подробно рассказал на своем канале в YouTube.
"Лучше убрать все углеводы. Также нужно убрать молочные и кисломолочные продукты. Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин. Каши, медленные углеводы и фрукты также не надо есть перед сном", — сказал диетолог.
По мнению Ковалькова, в позднее время можно позволить себе мясо, рыбу или морепродукты (все это в небольших порциях), а также овощи. При этом он отметил, что желательно употреблять в пищу именно сырые овощи, потому что при термообработке разрушается ценная клетчатка".
Помимо этого, диетолог посоветовал перекусывать в течение дня помидорами, огурцами, нарезанным болгарским перцем со специями, небольшой порцией йогурта с отрубями и в сочетании с яблоками.