МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Существует распространенное мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира. Как сообщает "Российская газета", доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков считает это заблуждением. Об этом он подробно рассказал на своем канале в YouTube. Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровой еде

"Лучше убрать все углеводы. Также нужно убрать молочные и кисломолочные продукты. Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин. Каши, медленные углеводы и фрукты также не надо есть перед сном", — сказал диетолог.

По мнению Ковалькова, в позднее время можно позволить себе мясо, рыбу или морепродукты (все это в небольших порциях), а также овощи. При этом он отметил, что желательно употреблять в пищу именно сырые овощи, потому что при термообработке разрушается ценная клетчатка".

Помимо этого, диетолог посоветовал перекусывать в течение дня помидорами, огурцами, нарезанным болгарским перцем со специями, небольшой порцией йогурта с отрубями и в сочетании с яблоками.