МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Весеннее цветение растений может способствовать всплеску заболеваемости коронавирусом. Такой вывод опубликовали ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Доказана связь восприимчивости к коронавирусу с группой крови

"Совместное воздействие пыльцы, переносимой по воздуху, повышает восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям независимо от аллергического статуса. Мы обнаружили, что пыльца, переносимая по воздуху, иногда в сочетании с влажностью и температурой объясняет в среднем 44% изменчивости частоты инфицирования. Уровень заражения увеличивался после более высоких концентраций пыльцы, наиболее часто в течение четырех предыдущих дней", — объяснили они.

Ученые из международного проекта COVID-19/POLLEN изучали заражения коронавирусом в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах. При этом они учитывали такие экологические и демографические факторы, как средняя температура воздуха, влажность, плотность населения и статус изоляции.

В результате анализа специалисты поняли, что в дни особенно сильного образования пыльцы количество новых заражений вырастало на 10-30%. Однако у ученых нет доказательств того, что сами зерна являются переносчиками вируса.