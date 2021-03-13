МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9 908, до 4 380 525 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 908 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 279 (12,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 380 525 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,23%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1600, Санкт-Петербурге — 943, Подмосковье — 609.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Магаданской области — 3, Чукотском автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 2.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,04%, 3. Еврейская автономная область 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 12868 человек после COVID-19, за все время — 3 985 897. В частности, в Санкт-Петербурге — 2326, Москве — 1469, Подмосковье — 429.

За сутки в РФ подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время — 91 695.

В частности, в Москве — 52, в Санкт-Петербурге — 46, в Подмосковье — 30.