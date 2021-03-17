МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 998 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (11,3%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%. Ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который не распознают ПЦР-тесты

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1201, Санкт-Петербурге — 927, Подмосковье — 436, наименьшее — в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по три, Ненецком автономном округе — один. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве — 0,03%.

За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, в том числе в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 30, Подмосковье — 29. За все время от COVID-19 скончались 93 364 человека.

Выписаны 10 755 человек, за все время — 4 024 975, говорится в сообщении. В Москве выписаны 1 595 человек, в Санкт-Петербурге — 997, Подмосковье — 505.