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2021
https://1prime.ru/health/20210317/833249940.html
В России зафиксировано 8 998 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 998 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (11,3%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по... ПРАЙМ, 17.03.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 998 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (11,3%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1201, Санкт-Петербурге — 927, Подмосковье — 436, наименьшее — в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по три, Ненецком автономном округе — один. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве — 0,03%.
За сутки в России подтверждены 427 смертей с COVID-19, в том числе в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 30, Подмосковье — 29. За все время от COVID-19 скончались 93 364 человека.
Выписаны 10 755 человек, за все время — 4 024 975, говорится в сообщении. В Москве выписаны 1 595 человек, в Санкт-Петербурге — 997, Подмосковье — 505.