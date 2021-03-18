МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 803 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 170 (11,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 428 239 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%. В Германии поддержали "Спутник V"

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1934, Санкт-Петербурге — 918, Подмосковье — 537, наименьшее — в Еврейской автономной области — 3, Чукотском автономном округе — 2, Туве — 2. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве — 0,01%.

За сутки в России подтверждены 460 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 48, Санкт-Петербурге — 33, Ростовской области — 28. За все время зафиксировано 93 824 смертрей от COVID-19..

Выписан 12 061 человек, из них в Санкт-Петербурге — 2041, Москве — 1760, Подмосковье — 569. За все время по выздоровлении было выписано 4 037 036 человек.