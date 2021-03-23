МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Заморозка считается одним из самых эффективных способов сохранить продукты, чтобы использовать их позже, когда они понадобятся. Однако далеко не все продукты подходят для хранения в морозильной камере, поскольку из-за низких температур они теряют свои полезные свойства и вкус. Есть их после заморозки можно, но вряд ли вам это понравится. Ridus.ru назвал пять основных категорий продуктов, которые лучше не класть в морозилку. Названы улучшающие работу мозга продукты

ЛИСТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ

Когда вы покупаете салат в продуктовом магазине или на рынке, он, как правило, свежий и хрустящий. Если же вы оставите салат (или другую листовую зелень) в морозилке, он превратится в мягкую зеленую массу, которую использовать уже будет нельзя. Поэтому хранить листовую зелень лучше в холодильнике на нижней полке, предварительно избавив листья от влаги с помощью бумажных полотенец.

ЖАРЕНЫЕ ПРОДУКТЫ

В том случае, если после обеда или ужина у вас остались жареные продукты, например, картофель фри или курица в панировке, не кладите их в морозилку. Лучше просто убрать их в холодильник и съесть в течение дня. Дело в том, что в морозилке жареные продукты станут мягкими и безвкусными. А после того как вы их разогреете, про хрустящую корочку, за которую так любят жареную пищу, можно будет забыть.

МОЛОКО, СМЕТАНА И ЙОГУРТ

Эти продукты можно заморозить на небольшой срок, например, на неделю. Однако при условии долгой заморозки высока вероятность, что молоко, сметана или йогурт после того, как разморозятся, будут совсем не такими, как вы ожидаете. Когда эти молочные продукты отогреваются, они нередко сепарируются, то есть разделяются на воду и сливки (или сыворотку).

СВЕЖИЕ ТРАВЫ

Свежие травы (базилик, кинза и петрушка) так же, как и листовая зелень, после разморозки могут стать слишком мягкими, водянистыми и безвкусными. Готовить с такой зеленью будет сложно, поскольку она больше похожа на кашу. Однако на несколько дней заморозить травы можно. Например, если вы готовитесь к какому-то празднику и хотите, чтобы у вас была заранее нарезанная зелень. Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

СЫРОЙ КАРТОФЕЛЬ

После долгого времени в морозилке картофель может стать мучнистым, зернистым и неприятным на вкус. Поэтому замораживать свежую картошку для приготовления будущих блюд не стоит. Можно ненадолго оставить в морозилке пюре или же отварной картофель.