МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, или же поставивших от него прививку, очень часто задают следующий вопрос: достаточно ли высокий выработался у них уровень антител? Считается, что это чуть ли не самый важный показатель иммунной защиты. Однако случается, что после результатов теста уровень антител оказывается намного ниже, чем у родственников и знакомых, или же вообще близок к нулю.

Почему так происходит?

Объяснение этому дала "Комсомольская правда" со ссылкой на мнение специалистов.

Одним из наиболее простых объяснений является "неверно" выполненный тест. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что во многих поликлиниках и лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса, хотя после вакцинации антитела вырабатываются к другому фрагменту вируса — S-белку коронавируса. Специалист посоветовал перед проведением теста уточнить, что вам нужен именно тест на на антитела к антигенам S1 и RBD. Замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих, в свою очередь, напомнила, что особый тест требуется и для "ЭпиВакКороны" — для проверки иммунной реакции на данную вакцину требуется тест, созданный учеными центра "Вектор".

Еще одной причиной появления недостаточного уровня антител может стать иммунитет к аденовирусам. Тем не менее, судя по клиническим исследованиям вакцины, число таких пациентов крайне мало.

Невосприимчивость к вакцинации также может стать причиной недостаточного количества антител или же их отсутствия. "Часть людей имеет такие особенности иммунной системы, что ни после перенесенных инфекций, ни после вакцинации антител к возбудителю болезни у них не вырабатывается", — объяснил Крючков.

Помимо всех вышеупомянутых факторов, влиять на выработку антител может прием лекарств, подавляющих иммунитет. К таким средствам относятся, некоторые лекарства, применяемые для химиотерапии при онкологии, гормональные противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, назначаемые после пересадки органов. Иммунолог рассказала, что антитела — не главное для иммунитета к COVID

Что же следует делать, если антитела все равно не появляются?

Иммунолог Крючков сказал, что, несмотря на отсутствие антител у человека может быть так называемый Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. "В какой степени и как долго это звено иммунной системы будет давать защиту от ковида, на сегодня неизвестно. Но в любом случае данные клинических исследований показывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей эффективно защищены от COVID-19. Если же вы хотите иметь еще более надежную защиту, а сейчас уровень поствакцинальных антител близок к нулю, то я бы посоветовал рассмотреть с врачом вопрос о ревакцинации антиковидной прививкой другого типа. То есть не аденовирусной. Есть основания полагать, что к осени — зиме этого года в России станет доступно еще несколько вакцин с высоким профилем безопасности и эффективности", — посоветовал иммунолог.