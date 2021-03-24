МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ.  Россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, или же поставивших от него прививку, очень часто задают следующий вопрос: достаточно ли высокий выработался у них уровень антител? Считается, что это чуть ли не самый важный показатель иммунной защиты. Однако случается, что после результатов теста уровень антител оказывается намного ниже, чем у родственников и знакомых, или же вообще близок к нулю. 

Почему так происходит?

Объяснение этому дала "Комсомольская правда" со ссылкой на мнение специалистов. 

  • Одним из наиболее простых объяснений является "неверно" выполненный тест. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что во многих поликлиниках и лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса, хотя после вакцинации антитела вырабатываются к другому фрагменту вируса — S-белку коронавируса. Специалист посоветовал перед проведением теста уточнить, что вам нужен именно тест на на антитела к антигенам S1 и RBD. Замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих, в свою очередь, напомнила, что особый тест требуется и для "ЭпиВакКороны" — для проверки иммунной реакции на данную вакцину требуется тест, созданный учеными центра "Вектор".
  • Еще одной причиной появления недостаточного уровня антител может стать иммунитет к аденовирусам. Тем не менее, судя по клиническим исследованиям вакцины, число таких пациентов крайне мало.
  • Невосприимчивость к вакцинации также может стать причиной недостаточного количества антител или же их отсутствия.  "Часть людей имеет такие особенности иммунной системы, что ни после перенесенных инфекций, ни после вакцинации антител к возбудителю болезни у них не вырабатывается", — объяснил Крючков.
  • Помимо всех вышеупомянутых факторов, влиять на выработку антител может прием лекарств, подавляющих иммунитет. К таким средствам относятся, некоторые лекарства, применяемые для химиотерапии при онкологии, гормональные противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, назначаемые после пересадки органов.
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Что же следует делать, если антитела все равно не появляются?

Иммунолог Крючков сказал, что, несмотря на отсутствие антител у человека может быть так называемый Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. "В какой степени и как долго это звено иммунной системы будет давать защиту от ковида, на сегодня неизвестно. Но в любом случае данные клинических исследований показывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей эффективно защищены от COVID-19. Если же вы хотите иметь еще более надежную защиту, а сейчас уровень поствакцинальных антител близок к нулю, то я бы посоветовал рассмотреть с врачом вопрос о ревакцинации антиковидной прививкой другого типа. То есть не аденовирусной. Есть основания полагать, что к осени — зиме этого года в России станет доступно еще несколько вакцин с высоким профилем безопасности и эффективности", — посоветовал иммунолог. 