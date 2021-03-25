МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Если не принять нужные меры, то при первых признаках простуды есть вероятность сразу же заболеть. О том, как предотвратить появление болезни, рассказала в разговоре с "Ридус" врач-терапевт Людмила Лапа. Диетолог рассказал, какой популярный напиток опасен для организма

Она напомнила, что обычно ОРВИ начинается с чихания, заложенности носа, першения в горле, слабости. Лапа посоветовала, что можно попробовать остановить эти процессы с помощью горячей ванны вечером, а также промывания носа и полоскания горла физраствором с добавлением антисептиков флуимуцила или диоксидина. "После этого рекомендуется выпить горячего чаю с лимоном и пораньше лечь спать, чтобы выспаться. На следующий день необходимо избегать переохлаждения и питаться правильно, избегая жирной и тяжелой пищи", — добавила врач.

Если в предпростудном состоянии надо пойти на работу или учебу, Лапа посоветовала постараться сильно не напрягаться и "ослабить рабочие порывы".

Врач также подчеркнула, что при начинающейся простуде не стоит возлагать большие надежды на чудесную силу витамина С, однако выпить его будет не лишним.