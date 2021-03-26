МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор рассказал о трех линиях иммунной защиты, которые формирует российская вакцина "ЭпиВакКорона". Макрон заявил о новой "мировой войне" из-за вакцин и России

"ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты", — говорится в сообщении ведомства. По его данным, первая линия формируется антителами, нацеленными на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. "Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором", — уточняется в сообщении.

Вторая линию формируют антитела, которые нацелены на пептид слияния. Они препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым препятствуя проникновению вируса в клетку.

Если вирус все же попал в клетку, срабатывает третья линия защиты. "Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация многих клеток иммунной системы: макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров (НK-клеток), происходит и активация белков системы комплемента", — отмечает Роспотребнадзор. Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

Кроме антительного иммунного ответа, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный ответ: гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться и заражать здоровые.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.