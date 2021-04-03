МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9021, в том числе выявлено активно 1223 (13,6%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 572 077 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,20%. Эксперт назвала три главных фактора риска при COVID

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2011, Санкт-Петербурге — 717 и Подмосковье — 594; наименьшее — в Еврейской автономной области, на Алтае, в Туве — по два, в Ненецком автономном округе и Магаданской области — по одному. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе.

Выписаны 9 618 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 1151 человека, Санкт-Петербурге — 1019, Московской области — 605. За все время по выздоровлении после коронавируса было выписано 4 195 869 пациентов.

Число смертей с COVID-19 в России за все время пандемии превысило 100 тысяч. За сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, в частности, в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 36, Ростовской области — 24.