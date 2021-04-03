МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Контейнеры для пищевых продуктов, ланчбоксы и другая пластиковая посуда давно вошли в наш быт. Однако многие пользуются такой посудой неправильно, что в результате может плохо сказаться на здоровье. О том, как распознать непригодную посуду, рассказала радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Диетолог назвала продукты, полезные для здоровья зубов, кожи и волос

"Некоторые из видов пластиковых контейнеров не допускаются для контакта с пищевыми продуктами, или это тара одноразового применения. Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи. Если мы этого не прочитаем, то мы, конечно, сроки использования этой посуды очень серьезно нарушим и можем нанести вред своему здоровью", — сказала она.

В том случае, если контейнер, который предназначен для многоразового использования, будет использоваться не по назначению, то он испортится, нарушится целостность покрытия, что может иметь серьезные последствия, подчеркнула Раева.

"Если мы на посуде многоразового использования начнем "оттачивать" ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается", — объяснила эксперт. Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

ПРИЗНАКИ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОГО КОНТЕЙНЕРА

Эксперт порекомендовала прежде всего оценить его внешний вид: если появились сколы, царапины, изменился цвет и прозрачность, то уже есть основание для замены контейнера. Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Также, если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен.

Раева отметила, что одноразовая тара вообще не подлежат вторичному использованию, потому что ее покрытие не рассчитано даже на мытье, особенно жесткой губкой. При повреждении поверхности такой посуды токсичные вещества могут попадать в пищевые продукты.

В заключении эксперт порекомендовала выбирать посуду из стекла: она намного безопаснее, потому что не выделяет токсичных элементов, и ее срок службы значительно дольше.