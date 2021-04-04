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Гинцбург: "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
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Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19, сказал директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбуг в... ПРАЙМ, 04.04.2021
спутник лайт, вакцинация, covid-19, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — ПРАЙМ. Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19, сказал директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбуг в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
"Есть вариант "лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". (Если) использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — рассказал Гинцбург.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного ведения препарата.