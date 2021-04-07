МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. О пользе и вреде гарнира до сих пор ходят много слухов и мифов. Часть специалистов считает их вредными, часть — полезными. Традиционно гарниры выступают добавкой к блюдам, богатым животными белками, например, мясу.

В беседе с агентством "Прайм" фуд-стилист Анна Бушуева развенчала четыре самых популярных мифа о гарнирах.

Первый миф. Макароны вредны для фигуры почти как конфеты.

По мнению эксперта, не все макароны одинаковы: нужно следить за составом. Есть дешевые виды макарон из пшеничной муки — у них высокий гликемический индекс и они действительно способны быстро повысить уровень глюкозы в организме.

"В противовес к ним выступают макароны твердых сортов. Макароны твердых сортов содержат витамины и минералы — кальций, фосфор, калий, богаты клетчаткой и растительным белком. Служат отличным источником сложных углеводов, надолго дающих ощущение сытости и практически не содержат жиров. Их калорийность в сухом виде составляет 250−350 ккал на 100 г., но после варки она снижается в несколько раз. Главное – не переваривать. И это важно не только с точки зрения консистенции. В разваренных макаронах полезных веществ значительно меньше, а гликемический индекс — выше", — отметила она.

Второй миф. Картофель — жирная пища, ведущая к болезням сердечно-сосудистой системы.

Картофель – не такой калорийный, как это принято считать, отметила эксперт.

"Жиры в нем практически отсутствуют. Этот корнеплод богат углеводами, необходимыми для мозга и мышц человека. Гликемический индекс картофеля зависит от того, где рос и насколько созрел корнеплод. Как правило, ниже он у молодого картофеля", — пояснила Бушуева. Энергетическая ценность отварного картофеля меньше 100 ккал на 100 грамм. Наиболее полезным считается картофель, сваренный "в мундире" или запеченный в духовом шкафу.

Третий миф — о рисе — он содержит мышьяк и губителен для организма.

"Зерна риса действительно имеют способность накапливать мышьяк. Он попадает в них из почвы и грунтовых вод через корневую систему. Но даже если эта доза есть, то для того, чтобы она имела побочные эффекты на организм, пришлось бы съедать несколько десятков килограмм риса ежедневно", — отметила эксперт. Она добавила, что нормы содержания и качество поступающего в Россию риса отслеживается Россельхознадзором на соответствие требованиям.

В рисе содержится больше крахмала, чем в других крупах. Но это углевод, дающий быструю энергию: в качестве гарнира он полезен в умеренных порциях.

"В зернах содержатся витамины группы В и Е, каротин, микро- и макроэлементы, важные аминокислоты", — пояснила она.

Четвертый миф о популярной в России гречке: коричневая крупа только для "сытости", для здоровья – зеленая.

С появлением зеленой гречки на полках магазинов в РФ все чаще слышны советы включать именно ее в рацион здорового и фитнес-питания. "Якобы обычная не приносит практически никакой пользы, а только дает чувство сытости благодаря большому количеству клетчатки. Это не так", — отметила Бушуева и пояснила, что в зеленой гречке действительно содержится много рутина (витамин Р), полезного для сосудов. Но и в составе обработанной коричневой гречки помимо витаминов и минералов остается много аминокислот. И она не содержит глютен. Поэтому есть обычную гречневую кашу в качестве гарнира можно и нужно.

ЧИСТАЯ ПОЛЬЗА

В свою очередь диетолог цифрового медицинского сервиса “Доктор рядом” Александра Андреева добавила, что наиболее полезные гарниры — наименее калорийные.

"Это овощные гарниры: капуста в любом виде, грибы (шампиньоны, лисички, белые грибы и так далее, — все, что растет в наших лесах), сочетание грибов с капустой, фасоль, крупяные гарниры, гречка, перловка. Такие гарниры подходят к любым блюдам, например, к мясу", — рассказала врач.