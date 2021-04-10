МОСКВА, 10 апреля — ПРАЙМ. На долю США приходится 24% от сделанных в мире прививок, несмотря на то, что в стране проживают 4,3% от населения Земли. В Пакистане при 2,7% от мирового населения сделано только 0,1% от общего объема вакцинаций в мире. Об этом сообщает Bloomberg на основе собственного трекера вакцин. По данным агентства, всего в мире введено больше 726 млн доз вакцины в 154 странах. Пандемия вынудила россиян увеличить траты на интернет

На сегодняшний день в мире вакцину от COVID-19 получили около 5% населения, однако распределение было неравномерным, поскольку большая часть вакцин отправляется в самые богатые страны, отмечает агентство.

По состоянию на 8 апреля 27 богатых стран, на которые приходится 11% мирового населения, сделали 40% от общего числа прививок против коронавируса. Это в 25 раз больше, чем самые бедные страны: на 11% населения самых бедных стран мира пришлось лишь 1,6% от общего объема сделанных в мире прививок, указывает Bloomberg.

На США, где проживает 4,3% от населения Земли, в общей статистике вакцинаций приходится 24% прививок. При этом в Пакистане, где живут 2,7% населения, прививок сделано лишь 0,1% от общего объема, уточняет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что при текущих темпах США могут привить 75% населения в ближайшие три месяца. При этом почти половина стран мира не достигла показателя в 1% привитого населения.

Что же касается Китая, то на него сейчас приходится 20% от мирового объема прививок, он вакцинировал 18% населения планеты. Поднебесная также занимается экспортом вакцины в бедные страны, причем зачастую бесплатно, отмечает Bloomberg.

Наименее привитым континентом на сегодняшний день является Африка — там только в трех странах из 54 дозы вакцины получили больше 1% населения. Более 20 стран еще не начали процесс вакцинации.

Агентство отмечает, что статистика не учитывает более 40 государств, в основном бедных, которые еще не раскрывали данные о вакцинации. На эти страны приходится больше 8% мирового населения.

Так, лидирует по рейтингу подтвержденных случаев коронавируса по прежнему США — там выявили 31 миллионов зараженных. На втором месте находится Бразилия с 13,2 миллионами зараженных, на третьем — Индия (13 миллионов), на четвертом — Франция (5 миллионов), на пятом — Россия (4,6 миллиона). Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

Согласно данным на начало апреля, больше всего доз вакцины ввели в США — 153 миллионов, Китае — 126 миллионов, Индии — 68 миллионов, Великобритании — 35 миллионов и Бразилии — 20 миллионов. Россия находится на 10-м месте с 11,6 миллионами доз. В первые десять стран по числу введеных доз вакцины от коронавируса вошли Израиль, Сейшельские острова, ОАЭ, Чили, Бутан, Великобритания, Монако, США, Бахрейн и Мальта. России по этому показателю находится на 65-м месте.