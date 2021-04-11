МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ковидный кризис еще не закончился, Россия находится только на выходе из него, это очень ответственный и непростой период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России выявили 8702 новых случая COVID-19

"Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Неясно, как этот кризис будет завершаться — быстро ли это будет происходить или, напротив, будет растянуто по времени, отметил представитель Кремля. Он упомянул о тех проблемах, с которыми из-за коронавируса сталкиваются, например, соседи России в Европе.

"То есть у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны. Поэтому как будет, непонятно. Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место, — проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера", — подчеркнул он.