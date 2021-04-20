2021-04-20T17:31:00+03:00
2021-04-20T17:32:32+03:00
2021-04-20T17:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210420/833504728.html
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели начала ухудшаться, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Действительно, последние две-три недели ситуация с... ПРАЙМ, 20.04.2021
сергей собянин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели начала ухудшаться, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться", — написал он.