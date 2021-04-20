2021-04-20T17:31:00+03:00

2021-04-20T17:32:32+03:00

2021-04-20T17:31:00+03:00

2021

https://1prime.ru/health/20210420/833504728.html

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Здоровье

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели начала ухудшаться, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Действительно, последние две-три недели ситуация с... ПРАЙМ, 20.04.2021

сергей собянин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество

https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg

https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg

https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60