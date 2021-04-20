МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели начала ухудшаться, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться", — написал он.