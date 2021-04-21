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https://1prime.ru/health/20210421/833508855.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 271
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 271, в том числе выявлено активно 1011 (12,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... ПРАЙМ, 21.04.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 271, в том числе выявлено активно 1011 (12,2%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 727 125 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 988, в Санкт-Петербурге — 693, в Подмосковье — 586; наименьшее — в Магаданской области и Республике Алтай — по 4, Туве — 3, Еврейской автономной области — 1. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономном округе.
Выписаны 9 644 человека после COVID-19, за все время — 4 352 873. В частности, в Москве за сутки выписано 1744 пациента, в Санкт-Петербурге — 1171, в Подмосковье — 585.
Подтверждены 399 смертей с COVID-19, из них в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 34, Ростовской области — 18. За все время в России от коронавируса умерло 106 706 человек.