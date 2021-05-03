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В Казахстане наблюдается прирост случаев коронавируса
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Почти 2,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 327 995, число умерших выросло на 16 — до 3733,... ПРАЙМ, 03.05.2021
казахстан, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 3 мая — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 327 995, число умерших выросло на 16 — до 3733, сообщила межведомственная комиссия.
Днем ранее суточный прирост числа заболевших составил 2804, скончались 18 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших после COVID-19 пациентов превысило 280 тысяч.