АЛМА-АТА, 3 мая — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 327 995, число умерших выросло на 16 — до 3733, сообщила межведомственная комиссия. Разработчик рассказал, сколько длится иммунитет после вакцины "КовиВак"

Днем ранее суточный прирост числа заболевших составил 2804, скончались 18 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

По данным межведомственной комиссии, число выздоровевших после COVID-19 пациентов превысило 280 тысяч.