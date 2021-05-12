МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту. Экономист сравнил последствия кризисов после COVID-19 и 2008 года

"Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Властям РФ удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса прошлой осенью и этой весной, отметил Мишустин.

"Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса", — сказал он.

Премьер-министр РФ поблагодарил тех, кто круглосуточно работал "в красных зонах", приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку.

Мишустин подчеркнул, что решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению.