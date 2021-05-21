МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8937

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова.

"После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И, в том числе, притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Она отметила, что решение об увеличении майских праздников было верным, на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов.

"В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10-ти мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса, не того, о котором мы сегодня столько говорим, а именно сезонного коронавируса, то уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5-ти из 100 человек мы находим такие вирусы", — пояснила Попова. Минздрав: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак.

"Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", — сказала Попова, ранее заявлявшая, что COVID-19 также приобретает признаки сезонного заболевания.

Штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но на британский, южноафриканский и бразильский штаммы надо обращать серьезное внимание, подчеркнула Анна Попова.

"Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет", — сказала она.