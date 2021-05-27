МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса не может быть обязательной по закону, но в ряде профессий люди не могут работать без прививки, если у них имеется постановление главного санитарного врача региона. Например, к таким профессиям относятся медики и учителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова медицинского юриста, старшего партнера юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Ивана Печерея. Онищенко счел вакцинацию обязательной для ряда профессий

"В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии. Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия", — отметил Печерей. По его словам, в соответствии с календарем прививок проводится вакцинация по тому заболеванию, по которому объявили эпидемию. В таком случае вакцинация обязательна для категорий людей, которые попали в календарь прививок, сообщил юрист.

Он также отметил, что право на отказ от медицинского вмешательства у этих граждан остается, но без вакцинации они не смогут дальше работать.

Как следует из приказа Минздрава РФ, к приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, в документе упомянуты лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.