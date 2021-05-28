ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — ПРАЙМ. Израильская комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила предложение о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в семь "красных" стран, включая Украину, с 31 мая в список таких стран будет включена и Россия, говорится в совместном заявлении канцелярии главы правительства, министерства здравоохранения и министерства транспорта. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9039

"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом путём телефонного голосования утвердила предложение минздрава о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в "красные" страны, а именно Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию, а также въезде из этих стран в Израиль", — говорится в заявлении.

Кроме того, как следует из заявления, с 31 мая в список "красных" стран будут включены Россия и Аргентина.