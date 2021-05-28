2021-05-28T13:31:23+03:00
2021-05-28T13:31:23+03:00
2021-05-28T13:31:23+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210528/833780926.html
Израиль включит Россию в список "красных" стран из-за COVID
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Израильская комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила предложение о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в семь "красных" стран, включая Украину, с 31... ПРАЙМ, 28.05.2021
россия, covid-19, пандемия, израиль, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83263/82/832638283.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/82/832638283.jpg
https://1prime.ru/images/83263/82/832638282.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/82/832638282.jpg
https://1prime.ru/images/83263/82/832638267.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/82/832638267.jpg
https://1prime.ru/health/20210527/833767941.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — ПРАЙМ. Израильская комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила предложение о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в семь "красных" стран, включая Украину, с 31 мая в список таких стран будет включена и Россия, говорится в совместном заявлении канцелярии главы правительства, министерства здравоохранения и министерства транспорта.
"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом путём телефонного голосования утвердила предложение минздрава о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в "красные" страны, а именно Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию, а также въезде из этих стран в Израиль", — говорится в заявлении.
Кроме того, как следует из заявления, с 31 мая в список "красных" стран будут включены Россия и Аргентина.