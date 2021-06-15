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Мишустин напомнил о рисках распространения коронавируса
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Борьба с коронавирусом продолжается, но болезнь не ушла, число заболевших в последние дни по России вновь выросло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина во... ПРАЙМ, 15.06.2021
covid-19, пандемия, михаил мишустин, правительство рф, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЯТИГОРСК, 15 июн — ПРАЙМ. Борьба с коронавирусом продолжается, но болезнь не ушла, число заболевших в последние дни по России вновь выросло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина во вторник прибыл в Пятигорск, где провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа.
'Борьба с коронавирусом продолжается и, к сожалению, по-прежнему есть риск заразиться. В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме", — заявил Мишустин в ходе встречи.
По его словам, самый надежный способ защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции — сделать прививку.
"По поручению президента по всей стране сегодня идет бесплатная добровольная вакцинация. И я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно", — обратился премьер к участникам совещания.
Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации.