2021-06-20T14:01:00+03:00
2021-06-20T14:04:00+03:00
2021-06-20T14:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210620/833982202.html
"Спутник V" защищает от всех известных штаммов COVID, заявил Гинцбург
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург... ПРАЙМ, 20.06.2021
пандемия коронавируса, оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83392/15/833921501.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/15/833921501.jpg
https://1prime.ru/images/83392/15/833921500.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/15/833921500.jpg
https://1prime.ru/images/83392/14/833921488.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/14/833921488.jpg
https://1prime.ru/health/20210620/833981889.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", — сказал Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".