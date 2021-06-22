МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах. Гинцбург рассказал о ревакцнации "Спутником V"

"Одно из последних заявлений, по которому я хочу обратиться к прокурору города для проверки, — это сообщение мэра Краснодара Евгения Первышова о том, что чиновники, которые не осуществят прививку, тоже как-то поражаются в правах. Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция", — сказала Москалькова заявила в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Идея сама по себе правильная: оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, они порождают просто массовый психоз, боязнь людей принуждения. Но самое главное, непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку, потому что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям — у нас есть перечень этих показаний; эти люди — им же никто не выдаёт справку о том, что они не вакцинированы… Сейчас объявили, что есть рестораны для таких "привилегированных" — вакцинированных — людей. Эта идея не доведена до конца", — подчеркнула омбудсмен.