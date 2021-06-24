СОЧИ, 24 июн — ПРАЙМ. Спрос на вакцинацию от коронавируса в регионах России увеличивается от 5 до 10 раз, это даст возможность в скором времени обеспечить достижение коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень чёткие прогрессирующие формы, по количеству в субъектах увеличивается потребность в вакцинации, из заявки наших граждан (мы видим рост — ред.) от 5 до 10 раз на сегодняшний день. Мы уверены, что это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный иммунитет, к которому мы и стремимся",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, добавила Попова. Она отметила, что все решения по ограничениям и работе различных организаций принимаются на основе эпидемиологического анализа и оценки эпидситуации.

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Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

"Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".

Она отметила, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории ещё не было.