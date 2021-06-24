НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — ПРАЙМ. Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар. Число новых случаев COVID-19 в России превысило 20 тысяч

"Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире", — отметил он.

"Есть известная поговорка — никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время — он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", — сказал Кумар.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.