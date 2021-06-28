МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время продолжится, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 650

"Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться", — рассказал Вознесенский.

Прогноз по срокам подъема заболеваемости эксперт делать не стал, отметив, что пока остаются источники заражения и "восприимчивый коллектив", возможность распространения инфекции сохраняется.

"На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться", — добавил Вознесенский.