2021-07-03T00:53:00+03:00
2021-07-03T00:55:24+03:00
2021-07-03T00:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210703/834101695.html
Мужчина умер после прививки вакциной Pfizer на Украине
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
47-летний мужчина умер в Винницкой области Украины вечером пятницы через несколько часов после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сообщает Минздрав страны. "2 июля в... ПРАЙМ, 03.07.2021
украина, pfizer, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83392/76/833927682.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927682.jpg
https://1prime.ru/images/83392/76/833927681.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927681.jpg
https://1prime.ru/images/83392/76/833927669.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927669.jpg
https://1prime.ru/society/20210702/834100812.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. 47-летний мужчина умер в Винницкой области Украины вечером пятницы через несколько часов после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сообщает Минздрав страны.
"2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины", — говорится в сообщении.
По данным министерства, мужчина был привит мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 привитый начал жаловаться на тошноту и потерю сознания. В 18:02 врачи экстренной помощи констатировали смерть.
"По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное", — добавили в министерстве.
Обстоятельства инцидента выясняются.