МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. 47-летний мужчина умер в Винницкой области Украины вечером пятницы через несколько часов после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сообщает Минздрав страны.

"2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины", — говорится в сообщении.

По данным министерства, мужчина был привит мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 привитый начал жаловаться на тошноту и потерю сознания. В 18:02 врачи экстренной помощи констатировали смерть. Иммунолог рассказал, что делать при отсутствии антител после прививки

"По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное", — добавили в министерстве.

Обстоятельства инцидента выясняются.