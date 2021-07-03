МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 московских предприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

"Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий", — написал мэр в своем блоге.

Вакцинация набрала хорошие обороты: общее число привитых россиян превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно вакцинируется 60-70 тысяч человек, добавил Собянин и выразил надежду, что на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов.

"Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников", — сообщил мэр Москвы.

Первые 100 предприятий и ИП, которые выполнят требование о завершении вакцинации 60% работников, поучат гранты, объявил Сергей Собянин.

"Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей", — сообщил мэр Москвы.

Кроме того, рестораны и кафе, соблюдающие требования по QR, по итогам III квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.